Al-Khelaifi torna su PSG Inter | Quasi non riuscivo a credere alla vittoria per 5-0 contro l’Inter

Al Khelaifi torna su PSG-Inter, un trionfo che ha lasciato tutti senza fiato. Con orgoglio e sorpresa, il presidente del PSG ricorda quella storica vittoria per 5-0 in Champions League, un risultato che ancora oggi fa discutere i tifosi e gli appassionati di calcio. Le sue parole, piene di emozione, svelano dietro le quinte un episodio che ha segnato un capitolo indimenticabile. Ma cosa ha davvero detto al-Khelaifi? Scopriamolo insieme.

Al-Khelaifi torna su PSG Inter di Champions League: «Quasi non riuscivo a credere alla vittoria per 5-0 contro l'Inter». Le parole Nasser al- Khelaifi, presidente del PSG, ha rilasciato un'intervista al canale Al Kass, in cui ha ripercorso la vittoria in Champions League contro l'Inter per 5-0. Le dichiarazioni: PAROLE – «Luis Enrique mi aveva detto .

