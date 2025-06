Al Khelaifi racconta cos’è successo dopo PSG-Inter di Champions | “Guadagnati 5 milioni in tre ore”

Dopo la conquista della Champions League contro l'Inter, il patron del PSG, Nasser Al Khelaifi, rivela come in sole tre ore siano stati guadagnati 5 milioni di euro, simbolo di come il trofeo abbia moltiplicato i valori e le opportunità del club. Un risultato che sottolinea il potere e l'impatto di uno dei trofei più ambiti nel calcio mondiale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile strategia di successo.

Nasser Al Khelaifi, patron del PSG, ha raccontato cos'è accaduto dopo la finale di Champions vinta contro l'Inter in termini di ricavi per il club francese: "Generati 5 milioni in tre ore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Khelaifi Inter Champions Milioni

Psg-Inter -3, ma Al-Khelaifi pensa già alla festa: riunione e decisioni – Sky - Il Paris Saint-Germain si prepara già a festeggiare una possibile vittoria della Champions League, anticipando i tempi mentre si avvicina la sfida contro l'Inter.

Al Khelaifi racconta cos’è successo dopo PSG-Inter di Champions: “Guadagnati 5 milioni in tre ore” - Nasser Al Khelaifi, patron del PSG, ha raccontato cos'è accaduto dopo la finale di Champions vinta contro l'Inter in termini di ricavi per il club francese ... Da fanpage.it

PSG, Al-Khelaifi: "Finale UCL vinta 5-0, non ci credevo. Dopo 3 ore dalla finale vendute maglie per 5 milioni" - Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, ha portato la Champions League negli studi delle rete televisiva nazionale qatariota Al-Kass, alla quale ha poi rilasciato un'intervista ... Scrive fcinternews.it

PSG, Al-Khelaifi: "Nessuno pensava avremmo vinto la UCL. Dopo 3 ore dalla finale vendute maglie per 5 milioni" - Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, ha portato la Champions League negli studi delle rete televisiva nazionale qatariota Al-Kass, alla quale ha poi rilasciato un'intervista ... Si legge su msn.com