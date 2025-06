Al Jazeera | Massacro a Gaza City almeno 66 vittime

La violenza a Gaza City scuote la comunità internazionale: almeno 66 vittime nel recente massacro, mentre gli estremisti affermano che il sequestro si trova nell’area assediata dall’IDF. La crisi umanitaria si aggrava con i centri di distribuzione degli aiuti ancora chiusi, lasciando la popolazione in balia di un conflitto senza fine. In questo scenario drammatico, la domanda su come possa evolversi la situazione resta più attuale che mai.

"Massacro a Gaza city”. Al Jazeera: almeno 56 morti oggi negli attacchi israeliani - Tragedia senza precedenti a Gaza City: con almeno 56 vittime, gli attacchi israeliani hanno scosso nuovamente la fragile regione.

Secondo Al Jazeera, almeno 56 persone uccise negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba. Una fonte riferisce all'emittente che circa 85 persone sono intrappolate sotto le macerie: "Un vero e proprio massacro" ha dichiarato #ANSA Partecipa alla discussione

Al Jazeera,'56 morti nella Striscia, massacro a Gaza City' - Almeno 56 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sulla Striscia dall'alba, scrive Al Jazeera citando fonti della Protezione civile di Gaza. Il dato include almeno 16 morti in un singolo a ... Si legge su ansa.it

Guerra a Gaza, Al Jazeera: "56 morti nella Striscia, massacro a Gaza City". LIVE - Ventidue persone sono rimaste uccise nelle prime ore di oggi in bombardamenti e scontri a fuoco con israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia Wafa. Sono 12 le vittime e ... Come scrive tg24.sky.it

"Massacro a Gaza city”. Al Jazeera: almeno 56 morti oggi negli attacchi israeliani - Aumenta il bilancio degli uccisi nei raid dall'alba. Ci sarebbero oltre 80 persone intrappolate nella macerie. Idf: colpiti membri Jihad islamica travestiti da giornalisti Israele, operazione condotta ... Lo riporta quotidiano.net

