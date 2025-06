Al Hilal il primo discorso di Inzaghi | Qui con voglia di vincere

Al Hilal, il nuovo club di Simone Inzaghi, ha condiviso il suo primo discorso ai giocatori, trasmettendo passione e determinazione. Con entusiasmo e desiderio di vittoria, il tecnico ex Inter ha subito dimostrato di essere pronto a guidare la squadra verso nuovi traguardi. Le sue parole cariche di energia rappresentano un inizio promettente: ora, l’obiettivo è scrivere insieme una nuova storia di successi.

Al Hilal, il nuovo club di Simone Inzaghi ha mostrato il primo discorso del tecnico ex Inter ai suoi nuovi giocatori. Attraverso i propri canali social, l ‘Al Hilal, la nuova squadra di Simone Inzaghi, ha condiviso il primo intervento del tecnico ex Inter ai suoi nuovi calciatori. LE PRIME PAROLE DI INZAGHI – «Buongiorno a tutti, a nome mio e dello staff siamo molto onorati di essere qui con grande entusiasmo e voglia di vincere, che è la cosa più importante. Abbiamo fiducia in tutti voi: poi quando ci saranno tutti gli altri giocatori parleremo più a fondo. Ma dobbiamo prepararci bene anche in questi giorni anche se siamo pochi. 🔗 Leggi su Internews24.com