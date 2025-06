Al fianco del conduttore una frizzante co-host | Giulia Salemi

Preparati a un mix di adrenalina, strategia e risate: questa sera alle 20.30 su Nove, debutta "T he Cage – Prendi e scappa", il nuovo game-show condotto da Amadeus con la spigliata Giulia Salemi al suo fianco. Un programma che metterà alla prova il coraggio e la mente dei partecipanti, mentre il conduttore cerca di ritrovare il successo. Riusciranno insieme a conquistare il pubblico? La sfida è appena cominciata...

