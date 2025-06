Al Bano torna in Russia con un concerto ‘per la pace’ | polemiche in Italia

Al Bano torna in Russia con un concerto ‘per la pace’, suscitando reazioni contrastanti tra entusiasmo e polemiche. Dopo oltre due anni di assenza, il celebre cantautore pugliese sceglie San Pietroburgo per un evento che intende promuovere l’unità e la speranza in un momento di conflitto ancora aperto. La sua scelta, definita controversa, invita a riflettere sul ruolo dell’arte come strumento di dialogo e pace. Ma qual è il vero significato di questa iniziativa?

Dopo oltre due anni di assenza dalla scena russa, Al Bano torna ad esibirsi in Russia. Lo farà il 20 giugno a San Pietroburgo, con un concerto definito “per la pace”, in un momento in cui il conflitto tra Russia e Ucraina resta lontano da una soluzione. Una scelta controversa. “Sono amico di chi ama la pace” – ha dichiarato Al Bano in un’intervista all’ Ansa rispondendo preventivamente alle critiche. Il cantautore pugliese, da sempre amatissimo in Russia, ha spiegato che la sua decisione vuole essere un gesto simbolico: “La guerra impoverisce, uccide, distrugge le famiglie. Non possiamo restare fermi”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Al Bano torna in Russia con un concerto ‘per la pace’: polemiche in Italia

