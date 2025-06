Al Bano torna a esibirsi in Russia | quando e con chi canterà

Al Bano torna a incantare il pubblico russo con un emozionante concerto a San Pietroburgo, accompagnato da una talentuosa artista italiana. L’attesa sfida i confini, unendo musica e amicizia in nome della pace. Quando e con chi si esibirà? Scopritelo nel nostro approfondimento e lasciatevi trasportare dall’armonia di questa speciale occasione.

Il cantante, accompagnato da un'altra artista italiana, terrà un concerto a San Pietroburgo (Russia): c'è la data. "Sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al Bano torna a esibirsi in Russia: quando e con chi canterà

In questa notizia si parla di: Russia Bano Torna Esibirsi

