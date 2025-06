Al Bano torna a esibirsi in Russia | È il mio modo di portare pace Non temo le polemiche

Al Bano torna a esibirsi in Russia, scegliendo la musica come strumento di pace e dialogo. Il 20 giugno, a San Pietroburgo, canterà insieme a Iva Zanicchi e alla sua band, sfidando polemiche e pregiudizi. La sua decisione è un gesto di speranza, un modo per unire le persone oltre le divergenze. Per lui, il palco diventa un messaggio di pace che non teme discussioni, ma abbraccia con coraggio e passione.

Al Bano tornerà a esibirsi in Russia: il prossimo 20 giugno terrà un concerto per la pace a San Pietroburgo, accompagnato da Iva Zanicchi e dalla sua band. A confermarlo è stato lo stesso artista pugliese in un’intervista all’ANSA, in cui ha risposto anche alle polemiche legate al contesto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Al Bano torna a esibirsi in Russia: "È il mio modo di portare pace. Non temo le polemiche"

In questa notizia si parla di: Bano Esibirsi Russia Pace

