Al Bano prova a rianimare con un acuto la spettatrice svenuta al concerto il video dimostra che è tutto vero

Al Bano, noto per le sue emozionanti interpretazioni, dimostra di essere anche un vero eroe sul palco. Quando una fan sviene durante il suo concerto, il cantante pugliese non esita a improvvisare un acuto potente nel tentativo di rianimarla. Un gesto spontaneo e commovente che mette in luce il suo cuore grande. Ma cosa succederà poi? Scopritelo nel video e lasciatevi coinvolgere da questa incredibile scena di solidarietà e musica.

Il cantante pugliese ha improvvisato alcuni acuti per cercare di far riprendere una sua fan che si è sentita male durante la sua esibizione. Hanno mai tentato di farvi riprendere da uno svenimento con un potentissimo acuto? È ciò che è accaduto ad una fan di Al Bano durante un concerto del cantante di Cellino San Marco. Una signora ha accusato un malore durante un'esibizione canora di Al Bano e ha perso i sensi. In attesa dei soccorsi, il cantante ha tentato di sdrammatizzare la situazione improvvisando degli acuti con il nome della signora. Al Bano tenta di rianimare una fan con gli acuti Dopo essere stato informato del nome della fan, Al Bano ha ironizzato sull'assenza di Fausto Leali come possibile motivo del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Al Bano prova a rianimare con un acuto la spettatrice svenuta al concerto (il video dimostra che è tutto vero)

