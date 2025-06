Al Bano mossa a sorpresa in Russia | Non temo le accuse

Al Bano Carrisi si prepara a sorprendere ancora una volta, questa volta a San Pietroburgo, con un messaggio di pace e amicizia. Nonostante le voci e le polemiche, l‚Äôartista si schiera apertamente a favore della solidariet√† tra i popoli, invitando anche Iva Zanicchi sul palco il 20 giugno. √ą un gesto che va oltre la musica: un richiamo alla speranza e alla fratellanza. La sua presenza in Russia si annuncia come un‚Äôulteriore dimostrazione della sua tenacia e del suo spirito pacifico.

Al¬†Bano¬†Carrisi in concerto a San Pietroburgo. A dirlo √® lui stesso: "Io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace, e coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azioni". Ecco allora perch√© l'artista salir√† sul palco¬†il 20 giugno. Per l'occasione - spiega all'Ansa -¬†"ho invitato a venire anche Iva Zanicchi, che sar√† con me e i miei musicisti". Non √® la prima volta che il cantante calca le scene russe. Spesso √® stato addirittura accusato di essere "amico di Vladimir Putin". "Secondo me la pace sta arrivando. E tutti i fautori della pace - sottolinea - devono intervenire, perch√© la guerra √® una tragedia per tutti, anche per noi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Al Bano, mossa a sorpresa in Russia: "Non temo le accuse"

