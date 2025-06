Al Bano concerto per la pace a San Pietroburgo il 20 giugno

Pietroburgo il 20 giugno, si uniscono artisti e cittadini in un messaggio universale di speranza e unità. Al Bano, icona della musica italiana e amato anche in Russia, si prepara a regalare un momento di forte significato, dimostrando come l’arte possa superare le barriere e promuovere la pace. Con il suo concerto, il cantautore pugliese ribadisce che l’amicizia e il dialogo sono strumenti potenti per costruire un futuro migliore, anche in contesti complessi.

Al Bano, molto popolare in Russia, si esibirà in un concerto per la pace a San Pietroburgo il 20 giugno. Lo ha annunciato all’Ansa lo stesso cantante pugliese, aggiungendo di non temere le proteste in Italia e le accuse di essere amico di Vladimir Putin. «Sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace e chi ama la pace deve intervenire anche con questo tipo di azione». Al Bano ha poi aggiunto che con lui sul palco di San Pietroburgo salirà anche Iva Zanicchi. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Al Bano, concerto «per la pace» a San Pietroburgo il 20 giugno

