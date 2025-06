Al Bano canterà in Russia l’annuncio | Non temo le accuse di essere amico di Putin Ecco quando si esibirà

Al Bano si prepara a riportare la sua musica in Russia, sfidando le polemiche in un momento di grande tensione geopolitica. Il 20 giugno, a San Pietroburgo, il cantante pugliese si esibirà in un concerto per la pace, accompagnato da Iva Zanicchi e i suoi musicisti. Nonostante le accuse di affinità con Putin, Al Bano ha dichiarato: «Non temo le proteste in...». Un gesto che unisce musica e speranza oltre le frontiere.

Al Bano tornerà a cantare in Russia. Il 20 giugno l’artista terrà un concerto per la pace a San Pietroburgo, accompagnato dalla collega Iva Zanicchi e dai suoi musicisti. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante pugliese all’ Ansa. L’annuncio arriva in un momento geopolitico particolarmente delicato, segnato dalla guerra in Ucraina. Al Bano non ha nascosto di aspettarsi polemiche per la sua partecipazione all’evento: «Non temo le proteste in Italia, né le accuse di essere amico di Vladimir Putin », ha dichiarato. «Io sono amico di chi percepisce la bellezza del sostantivo “pace”. Chi ama davvero la pace deve intervenire anche con questo tipo di azione». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Bano Russia Annuncio Canterà

Al Bano annuncia un concerto in Russia: “Canterò per la pace, con Iva Zanicchi” - Al Bano torna protagonista sui palchi internazionali, annunciando un importante concerto in Russia dedicato alla pace.