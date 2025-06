Al Bano annuncia un concerto in Russia | Canterò per la pace con Iva Zanicchi

Al Bano torna protagonista sui palchi internazionali, annunciando un importante concerto in Russia dedicato alla pace. Il cantante di Cellino San Marco, accompagnato da Iva Zanicchi, si esibirà a San Pietroburgo il 20 giugno 2025, portando un messaggio di speranza oltre confine. Nonostante le polemiche in Italia, Al Bano si schiera fermamente dalla parte dei valori universali, dimostrando che il suo impegno è più forte di qualsiasi controversia. La musica, ancora una volta, diventa veicolo di pace e dialogo.

Roma, 8 giugno 2025 – Canterà in Russia Al Bano. L’artista di Cellino San Marco terrà un concerto “per la pace” a San Pietroburgo il 20 giugno e con lui – ha annunciato – ci sarà anche Iva Zanicchi. Delle proteste in Italia Al Bano Carrisi non è preoccupato, dice. Non teme chi l’accusa di essere amico di Putin, perché “io sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace. Coloro che amano la pace devono intervenire anche con questo tipo di azione”. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Bano annuncia un concerto in Russia: “Canterò per la pace, con Iva Zanicchi”

In questa notizia si parla di: Pace Bano Concerto Russia

Al Bano annuncia concerto per la pace a San Pietroburgo con Iva Zanicchi - Al Bano si prepara a sorprendere il mondo con un concerto per la pace a San Pietroburgo il 20 giugno, annunciando l’evento all’ANSA con convinzione e passione.

Al Bano annuncia un concerto in Russia: “Canterò per la pace, con Iva Zanicchi” - Il cantante non teme le proteste in Italia. “Putin mio amico? Sono amico di coloro che percepiscono la bellezza del sostantivo pace” ... Scrive quotidiano.net

Al Bano: «Il 20 giugno canto a San Pietroburgo per la pace» - Il concerto per la pace che non ti aspetti: Al Bano il 20 giugno sarà a San Pietroburgo, in Russia. Lo ha annunciato all'Ansa lo stesso cantante, aggiungendo di non temere le proteste ... Riporta msn.com

Al Bano annuncia un concerto a San Pietroburgo: «Sono amico della pace, non di Putin. Con me anche Iva Zanicchi» - Al Bano torna a far parlare di sé, e questa volta lo fa annunciando un’iniziativa destinata a sollevare discussioni. Il cantante pugliese ha rivelato che il 20 giugno si esibirà ... Segnala msn.com