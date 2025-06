Al 90% sarà del Napoli | Fabrizio Romano si sbilancia sul nuovo acquisto

Al 90% sarà del Napoli: Fabrizio Romano si sbilancia sul nuovo acquisto, alimentando l’attesa dei tifosi partenopei. Con il mercato estivo in pieno fermento e la finestra di mercato ampliata dal Mondiale per club, i club italiani sono più agguerriti che mai. Il Napoli, protagonista assoluto di questa sessione, ha già messo le basi per un colpo di grande rilievo. Ecco come stanno le cose e quali sono le ultime novità.

Il mercato estivo è entrato nel vivo, anche grazie all'apertura della finestra per 10 giorni a causa del Mondiale per club. L'Inter, ad esempio, ha sfruttato questa apertura della FIFA per acquistare una pedina importante in vista della competizione internazionale. Il Napoli si è mosso con largo anticipo su alcuni calciatori. Il primo è Marianucci, difensore dell'Empoli che presto farà visite mediche per gli azzurri. Il centrale si aggregherà alla squadra in ritiro a Dimaro e si giocherà le proprie carte in Trentino, con la sua nuova squadra.

