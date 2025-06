Aiac ' D' Day | Focus sul lavoro di squadra nel calcio dilettantistico

Lunedì 9 giugno, Brindisi si anima con l'Aiac 'D' Day, un evento imperdibile dedicato al lavoro di squadra nel calcio dilettantistico. Un'occasione unica per allenatori, atleti e appassionati di confrontarsi, condividere esperienze e rafforzare i valori fondamentali del team. Non perdere questa opportunità di crescita e networking: l'appuntamento è alle 15.30 presso il polo universitario. Scopri come potenziare la tua passione e il tuo spirito di squadra!

BRINDISI – L'Associazione italiana allenatori calcio (Aiac) sezione di Brindisi ha organizzato un significativo evento formativo e di confronto, denominato "Aiac 'D' Day". L'appuntamento è fissato per lunedì 9 giugno, a partire dalle ore 15.30, presso l'aula magna del polo universitario situato.

