Pokémon, una passione senza età che unisce grandi e piccini in un mondo di avventure e collezionismo. Alla Corte Lunga di I Gigli, fino al 15 giugno, vi aspettano emozioni, scambi e sfide nel festival ‘Pokémon. Gioca e scambia’. Un’occasione unica per rivivere l’entusiasmo di un universo che continua a conquistare generazioni, riscoprendo il vero spirito di amicizia e scoperta. Venite a scoprire come i Pokémon, da Pikachu a...

Pokémon, una passione che fa tornare bambini anche i più grandi, un fenomeno che abbraccia più generazioni, con l’amore per i personaggi, le carte e il gioco di carte collezionabili che continua a crescere. Per entrare in questo mondo, quindi, è sufficiente recarsi al Centro commerciale I Gigli dove, fino al 15 giugno, è in programma ‘Pokémon. Gioca e scambia’. L’appuntamento è in Corte Lunga, per rendersi conto di come i Pokémon, da Pikachu a Charizard, siano diventati iconici e amati e le carte collezionabili un oggetto di desiderio e investimento. Non solo, perché per tutta la settimana saranno tante le date da non perdere, fra cui quelle dedicate alle ‘Carte collezionabili’: dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 11 e dalle 13 e dalle 15 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ai Gigli la febbre per i Pokemon. Grandi e piccini pazzi per le carte

