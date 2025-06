Agrofutura spazio ai laboratori | donne in campo e Strade del vino appuntamenti da non perdere

Preparati a vivere un'esperienza unica all'AgroFutura Festival, l'evento imperdibile che unisce innovazione, tradizione e sostenibilità nel cuore della Toscana. Mercoledì 11 giugno, grandi e piccini potranno esplorare laboratori, degustare eccellenze locali e scoprire le nuove frontiere dell'agricoltura 4.0. Un'occasione per approfondire temi come politiche europee, giovani imprenditori e cultura del paesaggio, con la partecipazione di importanti protagonisti del settore. Non mancate!

Firenze, 8 giugno 2025 – Laboratori per grandi e piccini, degustazioni e tanto altro mercoledì 11 giugno all'interno di AgroFutura Festival, evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio, nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Tra i protagonisti della giornata, la Federazione delle Strade del Vino, dell' Olio e dei Sapori di Toscana, guidata dal presidente Pier Paolo Lorieri, che porterà in scena tre appuntamenti da non perdere. Si parte alle ore 11 con l'intervento del dottor Lorenzo Mannocci dell'Università di Pisa su "L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la progettazione di destinazioni rurali", un tema cruciale per il futuro del turismo e dell'agricoltura.

