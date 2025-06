Aggiornamento sullo sciame sismico del dott Migliore

L’attività sismica nella zona di Monte Olibano si intensifica nuovamente, con 16 eventi registrati e il più potente di Md 2.1 alle 7:14. Dopo una breve interruzione notturna, la terra ha ripreso a tremare, confermando l’attenzione sulla vulnerabilità della zona. La profondità superficiale degli scossoni aumenta la preoccupazione tra residenti e esperti. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa situazione e quali misure adottare per la sicurezza.

“Dopo una breve pausa nel corso della notte, la sismicità si è ripresentata con una serie di eventi, 16 localizzati, di cui al momento il più energetico alle 7:14 di Md 2.1. La zona interessata dagli epicentri è la medesima di ieri, Monte Olibano e limitrofi. La profondità ipocentrale è abbastanza superficiale entro 1.5km con . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

