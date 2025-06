Agenzia delle Entrate assume 7 archivisti i requisiti dell’avviso pubblico

Se sei alla ricerca di un’opportunità stabile nel settore pubblico, questa potrebbe essere la tua occasione! L’Agenzia delle Entrate, attraverso l’avviso pubblico, seleziona sette archivisti con disabilità per assunzioni a tempo indeterminato nelle sedi di Napoli e provincia. La procedura, riservata a candidati qualificati, apre le porte a un futuro professionale solido e gratificante. Non perdere questa chance: le domande saranno accettate a partire dalle 9.00 del 21...

L’Agenzia delle Entrate cerca personale per sette assunzioni a tempo indeterminato come addetti all’archivio. La procedura di avviamento numerico a selezione, mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata è stata avviata dalla direzione regionale della Campania per le sedi di Napoli e provincia ed è rivolta a persone con disabilità. I soggetti interessati potranno inviare domanda di partecipazione a partire dalle 9.00 del 21 luglio e fino alle 17.00 del 25 luglio. I requisiti del bando dell’Agenzia delle Entrate. L’avviso pubblico è rivolto a persone con disabilità con età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile, con disponibilità immediata, in possesso della licenza media e, nel dettaglio, dei seguenti requisiti: cittadinanza Italiana o uno degli stati membri dell’unione Europea o cittadinanza extracomunitaria solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art 38 del D. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Agenzia delle Entrate assume 7 archivisti, i requisiti dell’avviso pubblico

