agd delfini trionfa ai campionati nazionali uisp di ginnastica artistica

Agd Delfini in grande spolvero ai recenti campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica. La piccola società di Ponte a Elsa guidata da Martina Tofani, nonostante numeri non certo paragonabili alle corazzate locali del settore per quanto riguarda le tesserate, ha saputo portare a casa ben cinque titoli ‘tricolori’ e svariate medaglie. A partire dalle categorie basse, che hanno gareggiato a Cesenatico. In Mini 3 A (classe 2010) Maira Buzani è risultata vice campionessa nazionale a trave, mentre la compagna di club Kristina Qose ha chiuso al terzo posto l’esercizio a corpo libero. Bronzo anche per Vanessa Biabiocci (‘11) a volteggio nella categoria Mini 4, ma con lo stesso punteggio della seconda classificata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net