Affluenza Referendum si raggiungerà il quorum? Nel 2011 quando si arrivò al 57% alle 22 la partecipazione era al 41.1% Oggi è al 22%

L'affluenza ai referendum rappresenta un momento cruciale per la democrazia italiana. Nel 2011, si arrivò a un quorum del 57% alle 22, con una partecipazione del 41%, evidenziando un forte coinvolgimento dei cittadini. Oggi, alle 23, l'affluenza si ferma al 22%, ben al di sotto delle aspettative. Con una media del 7,4% alle 12 e del 16,1% alle 19, il rischio di mancato raggiungimento del quorum è imminente. Ma quali sono le implicazioni di questa partecipazione così bassa?

