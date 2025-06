Affluenza Referendum si raggiungerà il quorum? Nel 2011 quando si arrivò al 57% alle 19 la partecipazione era al 303% Oggi è al 161%

L'affluenza al referendum odierno si sta muovendo con il freno a mano tirato, segnando un 7,4% alle 12 e salendo al 16,1% alle 19. Nel 2011 si raggiunse il quorum con il 57% alle 19, un risultato impetuoso rispetto ai dati attuali. La sfida di quest'oggi resta: riusciremo a coinvolgere più cittadini e raggiungere quell'importante traguardo che garantisce la validità del voto?

