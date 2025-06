Affluenza flop ai referendum i dati che gelano Landini e compagni | alle 12 ha votato solo il 7% degli elettori

L’affluenza ai referendum sta registrando numeri che fanno tremare i protagonisti della politica: alle 12, solo il 7% degli elettori ha votato. Con il sole splendente e l’estate in pieno svolgimento, la partecipazione si fa difficile, alimentando polemiche e ironie sul clima politico e metereologico. Un quadro che desta preoccupazione, lasciando presagire una sfida ardua per raggiungere il quorum e confermare o respingere le proposte di cambiamento.

Da “Piove, governo ladro” a “Sole, governo ladro”? Aspettiamoci anche le accuse contro il meteo complice, dopo i dati sull’affluenza a mezzogiorno di domenica, dati che rendono davvero in salita la possibilità di raggiungere il quorum al referendum. Complice il bel tempo, tutti al mare o a casa o in montagna. Dovunque, tranne che al seggio: è il risultato provvisorio dell’affluenza per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. promossi dalla Cgil e sposati dal centrosinistra. Il primo dato, registrato alle 12 ha gelato le aspettative di Schlein e compagni: alle 12 ha votato, in media, per i vari quesiti il 7,3% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Affluenza flop ai referendum, i dati che gelano Landini e compagni: alle 12 ha votato solo il 7% degli elettori

In questa notizia si parla di: Dati Affluenza Flop Referendum

Elezioni amministrative, sul sito del Comune disponibili i dati sull’affluenza e i risultati - Sul sito del Comune di Ravenna sono disponibili i dati sull'affluenza e i risultati delle elezioni amministrative in corso.

Referendum 2025, a breve i primi dati sull'affluenza. Seggi aperti: fino a che ora si vota (oggi e domani) - Urne aperte in tutta Italia oggi a lunedì per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. L'ultimo appello per andare a votare è stato lanciato dai leader di Pd, M5s e Avs ... Lo riporta ilmessaggero.it

Referendum, alle 12 ha votato il 7,4 per cento degli elettori - Prima giornata di voto per i cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza. Il centrosinistra spera in una affluenza di almeno il 35 per cento e ha invitato ad andare a votare nelle prime ore di ... Segnala editorialedomani.it

Referendum, l’affluenza alle 12 è del 7,3%: il dato più alto in Emilia-Romagna - Alle 12, l’affluenza alle urne per votare ai referendum è del 7,3 per cento. Il dato più alto si registra in Emilia-Romagna, dove si è già espressa una percentuale di circa il 10,9% degli aventi dirit ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it