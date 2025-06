Affitti saliti del 28 per cento in cinque anni

Negli ultimi cinque anni, il costo dei canoni di affitto a Rimini ha registrato un aumento del 27,8%, passando da 9,43 a 12,05 euro al metro quadrato. Questa crescita rapida e significativa sta mettendo sotto pressione molte famiglie, che si trovano ad affrontare una vera e propria stangata. Quali saranno le strategie per affrontare questa escalation e trovare un equilibrio tra domanda e offerta? È ora di riflettere sulle soluzioni possibili.

In soli cinque anni il costo medio dei canoni di locazione a lungo termine nel comune di Rimini è aumentato di ben il 27,8%. Una crescita veloce e pesante per le tante famiglie che si sono dovute sobbarcare simili stangate. A fare li punto è la Sicet Cisl mostrando i numeri. Nel comune di Rimini, il canone medio è salito da 9,43 euro a metro quadrato a 12,05 euro con un incremento del 27,8%. Tutto questo in appena cinque anni, dal 2020 a oggi. Nei primi mesi del 2025 l'aumento è stimato in un ulteriore 2,2%, con il picco massimo raggiunto nel mese di marzo quando si è arrivati a 12,20 euro a metro quadrato.

