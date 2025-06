Affidare il centro a un city manager

Cesena Siamo Noi propone un nuovo impulso per il cuore della città, puntando sulla nomina di un city manager che coordini eventi e attività, e sull’istituzione di un tavolo permanente con residenti ed esercenti. Interventi mirati come la creazione di un’area di sosta in zona Mattarella e la valorizzazione delle gallerie sono fondamentali per rendere il centro storico più vivibile e attrattivo. Solo così Cesena potrà risplendere con rinnovata vitalità.

Intervenire sul centro storico per renderlo più fruibile. Lo chiede Cesena Siamo Noi con alcune richieste. "La prima è la nomina di un city manager per coordinare la programmazione di eventi e attività. Serve inoltre una nuova area di sosta in zona Mattarella. Necessaria è anche la collaborazione strutturata con residenti ed esercenti con la creazione di un tavolo permanente". "Indispensabile – prosegue Cesena Siamo Noi - è valorizzare gallerie e portici con interventi mirati, anche con il coinvolgimento dei privati, per rigenerare questi spazi oggi trascurati. Luoghi che possono tornare a essere punti di incontro e di commercio quotidiano.

