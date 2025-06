Affari Tuoi la sconcertante frase di Thanat a Valentina | Glielo appoggio

In un episodio di Affari Tuoi che ha fatto discutere, la frase sconcertante di Thanat a Valentina ha catturato l’attenzione di tutti. La giocata della giovane studentessa del Friuli Venezia Giulia, accompagnata dal suo fidanzato Sebastiano, si trasforma in una sfida ricca di emozioni e sorprese. Tra vittorie e perdite, il percorso di questa coppia ci ricorda quanto il gioco possa essere imprevedibile e coinvolgente. E tu, cosa avresti fatto al loro posto?

Nella puntata di Affari Tuoi del 7 giugno 2025, Chiara, studentessa del Friuli Venezia Giulia, gioca con il pacco numero 2, accompagnata dal fidanzato Sebastiano. La partita inizia bene: il primo pacco contiene 0 euro, festeggiato con il tradizionale balletto. Tuttavia, la fortuna svanisce presto, con l'eliminazione di pacchi da 100, 20, 5mila, 30mila e 75mila euro. Il Dottore offre 35mila euro, rifiutati dalla coppia. Seguono altre perdite pesanti: 500, 100mila e 200mila euro. Sebastiano cerca di incoraggiare Chiara, ma la situazione peggiora con l'eliminazione dei 300mila euro e, successivamente, di 15mila euro e della specialità regionale.

