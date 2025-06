Addio Roma Gasperini subito ko | va da De Zerbi

La rivoluzione delle panchine di Serie A sta scuotendo la capitale: dopo l'addio a Ranieri, la Roma accoglie Gasperini, ma il debutto non è entusiasmante e già si parla di un possibile ritorno di De Zerbi. La finestra di mercato estivo promette ulteriori sorprese, lasciando i tifosi in attesa di nuovi cambiamenti. La stagione appena iniziata si preannuncia ricca di colpi di scena e sfide sorprendenti.

Addio Roma, il nuovo allenatore Gasperini subito ko: il giocatore preferisce De Zerbi La rivoluzione delle panchine di Serie A interessa in particolar modo la Roma che, dopo l'annuncio spontaneo e già ribadito dall'inizio del suo mandato, dice addio a Claudio Ranieri ed accoglie l'ex Atalanta Gian Piero Gasperini. Le novità, però, non cessaranno di esistere perchè dal 1° luglio la finestra di mercato estivo aprirà ufficialmente i battenti e regalerà, indubbiamente, al panorama calcistico una molteplicità di colpi di scena e di sorprese. I diversi club sono già da tempo all'opera con l'intento di non farsi scappare nulla e le trattative cominciano a compiere i primi passi.