Addio oro Wagner esce dal Mali ma arriva l’Africa Korps russo

Il gruppo privato russo Wagner annuncia il suo addio dal Mali, segnando una svolta nel continente africano. Mentre le forze di Wagner si ritirano, un nuovo protagonista emerge: l’Africa Korps russo, pronto a rafforzare la presenza di Mosca nel cuore dell’Africa. Un cambio di pelle che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici e riflettere la potenza crescente della Russia nel panorama africano. Resta da capire quali saranno le mosse successive di questa mutata dinamica internazionale.

Il gruppo privato russo Wagner ha annunciato venerdì il ritiro dal Mali. Lo ha fatto con un breve comunicato sui suoi canali Telegram, un testo che accompagna un video di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Addio oro, Wagner esce dal Mali (ma arriva l’Africa Korps russo)

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Wagner Mali Russo Addio

Wagner fuori dal Mali. Riassetto russo sotto la storia della missione compiuta - Il ritiro del Gruppo Wagner dal Mali segna un capitolo importante, ma non la fine delle ambizioni russe nel continente africano.

Addio Sahel? Ecco cosa c’è dietro la ritirata della Wagner - La fu Wagner ... anti-russo. L’offensiva ucraina a Kursk ha fornito un pretesto per il ritiro di alcuni combattenti Wagner verso la Russia, evitando che il massacro in Mali fosse percepito ... Riporta formiche.net

La Wagner si ritira dal Sahel africano (dopo il massacro in Mali) per aiutare i russi nel Kursk - La perdita di un gran numero di combattenti del Wagner nel Mali settentrionale il 28 luglio e l'offensiva ucraina nell'oblast' russo di Kursk, avvenuta una settimana dopo, sembrano aver fornito al ... Come scrive msn.com

La Wagner si ritira dal Sahel africano (dopo il massacro in Mali) per aiutare i russi nel Kursk - Il massacro dei combattenti Wagner in Mali di questa estate ha causato perdite ... La Wagner è diventata l' "Africa Corps" russo ma è entrata nel mirino del JNIM nel Sahel, proprio come lo ... Segnala ilmessaggero.it

Ukraine vs Russia in Mali: New Theatre of War | Vantage with Palki Sharma | Subscribe to Firstpost