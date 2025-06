Addio Napoli | in due lasciano Conte ma restano in Serie A i dettagli

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi cambiamenti: due pilastri della squadra campione d’Italia sono vicini all’addio, mentre il club di De Laurentiis punta a rinforzare la rosa con nomi di livello. Antonio Conte avrà a disposizione una squadra ancora più competitiva, ma quali saranno le scelte definitive? Restate sintonizzati, perché il mercato partenopeo promette sorprese e rivoluzioni in vista della nuova stagione.

Il Napoli cambia, e addirittura due giocatori della squadra campione d'Italia sono vicini all'addio in questa finestra di mercato. Ecco come cambiano i piani del club di Antonio Conte. De Bruyne, David, e poi forse anche Lang e Ben Seghir, e magari pure Ndoye. La lista della spesa di De Laurentiis è lunga e ambiziosa, con tanti nomi nel mirino. Ma l'obiettivo è chiaramente uno solo: rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, che l'anno prossimo dovrà competere anche in Champions League. Il patron dei campani non intende commettere l'errore del 2023, quando la squadra venne smobilitata dopo lo scudetto.