Addio Napoli, ha scelto Conte: non si torna più indietro. Dopo la vittoria storica in campionato, il tecnico ha deciso di rafforzare la rosa per affrontare al meglio una stagione ricca di impegni, tra campionato, Champions League e Coppa Italia. La sfida è entusiasmante: il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con ambizioni sempre più alte e uno spirito di conquista che non si arrende.

In casa Napoli, di fatto, bisogna registrare un addio in sede di calciomercato a causa di una decisione di Conte. Dopo la vittoria del campionato, di fatto, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna hanno promesso ad Antonio Conte una squadra che sia in grado di poter affrontare una stagione ricchissima di partite. Il Napoli, infatti, è chiamato a fare bella figura in ben quattro competizioni. campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia, e Supercoppa italiana. Il Napoli, dunque, è al centro di tantissime indiscrezioni di calciomercato. Basta pensare che è davvero vicinissimo l'arrivo di Kevin De Bruyne.

