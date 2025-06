addio a saverio asprea fu presidente della provincia di modena

Addio a Saverio Asprea, figura di spicco della storia modenese e un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama politico locale. Giurista, tifoso della Fiorentina e militante socialista, Asprea ha guidato con passione la Provincia di Modena tra il 1975 e il 1979, affrontando sfide e divisioni che ancora oggi fanno discutere. La sua vicenda politica, segnata da una frattura pubblica, rimane un esempio di integrità e impegno. «Il pretesto – ricorda il figlio Stefano – ...»

Carpi, 8 giugno 2025 – Giurista, militante del Partito socialista, tifoso della Fiorentina, si è spento a Carpi all’età di 92 anni l’avvocato Saverio Asprea, presidente della Provincia di Modena tra il 1975 e il 1979. La sua vicenda politica fu segnata da una frattura che fece parecchio clamore in quel periodo. Faceva parte della corrente lombardiana in un Partito socialista ormai a trazione craxiana. «Il pretesto – ricorda il figlio Stefano – fu un ordine del giorno sulla guerra del Vietnam in cui compariva la parola Imperialismo. Le pressioni furono notevoli e alla fine decise di lasciare». Nel 1984 scrisse un libro ‘Craxi addio’ congedandosi dal Psi e raccontando l’espulsione dal partito di esponenti storici come Agnoletti, Ballaridni, Bassanini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it