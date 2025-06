Addio a Giuseppucci uno dei padri fondatori della Provincia di Prato Il cordoglio di Calamai

L’Italia piange la scomparsa di Amerigo Giuseppucci, uno dei padri fondatori della Provincia di Prato, che ci ha lasciato a 94 anni. Figura ammirata e stimata, ha dedicato la vita alla sua comunità, lasciando un’impronta indelebile. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutta la città, ma il suo spirito vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto.

E’ scomparso a 94 anni Amerigo Giuseppucci, uno dei padri fondatori della Provincia di Prato. Lascia i figli Luca e Lorenzo. La salma è esposta all’Oratorio della Misericordia in via Convenevole 55. Il funerale sarà domani alle 10 nella chiesa della Resurrezione. Lo ricorda il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai. "Ho avuto il piacere di conoscere personalmente Amerigo e di apprezzare il suo profondo amore per la città e per la nostra provincia. Giuseppucci, attraverso i suoi continui studi e le sue analisi, ha saputo guardare alla realtà economica e sociale del nostro territorio con occhio critico ed attento, riuscendo a prevedere con largo anticipo fenomeni e tendenze che effettivamente si sono concretizzate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Giuseppucci uno dei padri fondatori della Provincia di Prato. Il cordoglio di Calamai

