Adani frecciata a Caressa durante la telecronaca di Norvegia-Italia | Chi conosce il calcio in maniera seria sa e sapeva che sarebbe stata una partita difficile

Durante la telecronaca di Norvegia-Italia, Adani ha lanciato una frecciata velenosa a Caressa, ricordandogli che nel calcio serio le partite difficili sono all’ordine del giorno. Mentre Caressa minimizzava il valore della Norvegia, Adani ha sottolineato con fermezza che, in questa sfida, la nostra nazionale avrebbe dovuto affrontare realtà ben più dure, dimostrando che il calcio richiede rispetto e preparazione, non superficialità.

Adani, la frecciata a Caressa durante Norvegia-Italia: cosa ha detto in telecronaca su Rai Sport dopo la pesantissima sconfitta degli Azzurri. Presentando Norvegia-Italia, negli scorsi mesi, Fabio Caressa aveva dichiarato: «Dobbiamo affrontare la Norvegia, cioè la Norvegia è 43sima, non fa i Mondiali dal 1998 e gli Europei dal 2000, Haaland è stato annullato da Gatti. se dobbiamo avere paura della Norvegia, stiamo a casa che è meglio». Nel corso della telecronaca di Norvegia-Italia (con nessun bianconero in campo) su Rai Uno, in diretta, Daniele Adani ha risposto con una frecciata al noto giornalista Sky. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adani, frecciata a Caressa durante la telecronaca di Norvegia-Italia: «Chi conosce il calcio in maniera seria sa e sapeva che sarebbe stata una partita difficile»

