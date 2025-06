Adani attacca Caressa durante la diretta Rai | C' è chi non sa fare questo lavoro

Tra la pesante sconfitta dell’Italia in Norvegia e lo scontro tra Lele Adani e Fabio Caressa durante la diretta RAI, si accende un nuovo capitolo di una faida che tiene banco nel mondo del calcio. Con parole pungenti e senza mezzi termini, Adani ha lanciato un duro j’accuse contro il collega, mettendo in discussione le sue capacità professionali. Una polemica che non lascia indifferenti e che promette ulteriori sviluppi.

La pesante sconfitta dell'Italia in Norvegia passa quasi in secondo piano di fronte all'ennesimo capitolo della faida tra Lele Adani e Fabio Caressa. Durante la telecronaca in diretta sulla RAI, l'opinionista ed ex difensore ha sferrato un attacco frontale e durissimo nei confronti dell'ex collega di Sky Sport, colpendolo sul piano più sensibile: la competenza professionale. Senza mai nominarlo, ma con un riferimento inequivocabile, Adani ha usato il pulpito del servizio pubblico per regolare i conti. Il giornalista Fabio Caressa negli studi di Sky Sport durante una trasmissione. "C'è chi non sa fare questo lavoro": l'attacco di Adani.

