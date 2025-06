Acqua rubata in Italia sono migliaia gli allacci abusivi indagini e denunce da Palermo a Torino

acqua rubata in Italia sono migliaia: allacci abusivi che vanno da Palermo a Torino. Questa perdita silenziosa, alimentata da una rete di furbetti e talvolta complici delle istituzioni, sottrae risorse essenziali e mette in crisi il futuro del nostro Paese. L’Istat stima che circa il 5% dell’intera portata idrica venga drenato illegalmente, con le denunce che crescono di giorno in giorno. È ora di agire per tutelare questa risorsa preziosa e garantire un futuro sostenibile.

In Italia l’acqua si disperde non solo per colpa delle infrastrutture arrugginite e delle reti colabrodo. Una ragnatela di furbetti, con la complicità , a volte, di chi dovrebbe controllare e con la disinvoltura di chi si sente impunito, drena la risorsa verso rubinetti abusivi. L’Istat stima che circa il 5 per cento dell’intera portata idrica venga risucchiata in un buco nero. E i dati delle statistiche giudiziarie lo confermano: le denunce, ogni anno, sono decine di migliaia. E non ci sono Procure esenti. Il cuore nero di questo sistema pulsa nel Lazio. Basso litorale romano, tra Anzio, Nettuno e Aprilia. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Acqua rubata, in Italia sono migliaia gli allacci abusivi, indagini e denunce da Palermo a Torino

