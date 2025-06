Acqua alta a Como Il lago sta rientrando Salgono le polemiche

L’incubo dell’acqua alta a Como si sta lentamente dissolvendo, mentre le polemiche aumentano sulla gestione delle paratie e sulla loro efficacia. Dopo l’ennesima invasione delle acque, il lago comasco inizia a tornare alla normalità, con il livello che diminuisce e le strade che riaccendono i motori. Ma la domanda resta: sono davvero efficaci le misure di prevenzione adottate? Il futuro di Como dipende dalla capacità di imparare dalle sfide di oggi.

Sta tornando, lentamente, alla normalità, la situazione del lungolago di Como finito un'altra volta sott'acqua nonostante le paratie costruite proprio per evitare le esondazioni. Ieri il livello delle acque del lago ha iniziato lentamente a scendere e alle 14 è stata riaperta una delle corsie in attesa di poter tornare a circolare senza più restrizioni nella giornata di oggi. Per tutta la giornata di sabato è rimasta aperta al transito la ZTL del centro e le altre corsie preferenziali istituite per gestire l'emergenza viabilistica, in particolare le deviazioni lungo via Bertinelli e viale Cattaneo che in questi giorni hanno garantito il passaggio delle auto.

