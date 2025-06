Accusa un malore mentre è in bici e allerta i soccorsi 50enne salvato in extremis dal 118

Accusa un malore improvviso mentre è in sella alla sua bici e, con prontezza di spirito, allerta i soccorsi. La sua tempestiva chiamata e l’intervento rapido del 118 hanno evitato il peggio, salvandogli la vita in extremis. Un episodio che dimostra come, in situazioni critiche, il coraggio e la reattività possano fare la differenza tra tragedia e salvezza. La sua storia ci ricorda l’importanza di essere sempre preparati ad affrontare l’imprevisto.

NARDO' - Un’uscita in bici che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza di riflessi del protagonista e alla professionalità degli operatori del 118. Un ciclista cinquantenne, è riuscito a mettersi in salvo chiamando personalmente i soccorsi quando ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Accusa un malore mentre è in bici e allerta i soccorsi, 50enne salvato in extremis dal 118

In questa notizia si parla di: Bici Soccorsi Accusa Malore

