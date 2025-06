Account bloccato Occhio alla nuova truffa che gira su Facebook

Attenzione agli utenti di Facebook: una nuova truffa sta circolando, con messaggi privati che avvisano di un blocco temporaneo del vostro account. Questa tattica ingannevole mira a spingerci a cliccare su link fraudolenti o a fornire informazioni personali. Rimani sempre vigile e verifica le comunicazioni ufficiali per proteggere i tuoi dati e la tua identità online. La sicurezza in rete inizia dalla consapevolezza!

La nuova truffa Facebook inizia con un messaggio privato in cui si avverte l’utente che il suo account è stato temporaneamente bloccato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Account bloccato". Occhio alla nuova truffa che gira su Facebook

