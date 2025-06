Accordo Comune di Napoli-EA Sports Stadio Maradona inserito nel videogame

L’accordo tra il Comune di Napoli e EA Sports segna un passo importante nel mondo del videogioco e dello sport: dal 1° luglio 2025, lo storico Stadio Maradona sarà protagonista in “EA Sports FC”, portando i fan direttamente nel cuore della passione calcistica. Questa collaborazione, che durerà fino al 2029, non solo valorizza l’immobile simbolo della città, ma rappresenta anche una preziosa opportunità di promozione e sviluppo. La EA ha quindi ottenuto l’ok per...

Tempo di lettura: < 1 minuto Lo Stadio Maradona sarà inserito all’interno del videogioco “EA Sports Fc “, con autorizzazione all’uso delle relative immagini dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2029. Questo in virtù di un accordo tra la società statunitense Elettronic Arts ed il Comune di Napoli, proprietario dell’impianto. In cambio della licenza, l’amministrazione cittadina riceverà un corrispettivo di 30.000 euro. La EA ha quindi ottenuto l’ok per la realizzazione di riprese fotografiche, finalizzate all’inserimento del Maradona nel videogame. Per la durata del contratto, l’azienda avrà il diritto non esclusivo di utilizzare in tutto il mondo i materiali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accordo Comune di Napoli-EA Sports, Stadio Maradona inserito nel videogame

In questa notizia si parla di: Accordo Comune Napoli Sports

Pescara Vecchia, i residenti respingono il piano acustico del Comune: “Nessun accordo, via alle vie legali” - A Pescara Vecchia, i residenti si oppongono fermamente al piano acustico del Comune, dichiarando di non aver mai firmato alcun accordo e sostenendo che il progetto non rispecchia le loro esigenze.

Dalla Spagna: “#Marin ha trovato un accordo col #Villareal: adesso inizia la trattativa tra società” https://napolinetwork.com/news/191244963334/napoli-marin-ha-accettato-il-villareal-adesso-si-cerca-la-formula?et… Partecipa alla discussione

Presidente Ipswich Town: “#Cajuste ha fatto molto bene qui, stiamo lavorando col #Napoli per un accordo” https://napolinetwork.com/news/225604701702/napoli-si-lavora-alla-cessione-a-titolo-definitivo-di-jens-cajuste?et… Partecipa alla discussione

Accordo tra Comune e EA Sports Fc per i diritti sull’immagine dell’impianto di Fuorigrotta che entra nel videogame - Lo stadio Diego Armando Maradona entra nel celebre videogioco di calcio frequentato da milioni di giocatori in tutto il mondo. L'impianto napoletano, infatti, sarà presto disponibile in EA SPORTS FC p ... msn.com scrive

Napoli capitale europea dello sport e la promozione del benessere, stipulato accordo tra il Comune e Sport&Salute - La convenzione quadro stipulata ha l’obiettivo di creare una sinergia in vista della realizzazione di attività legate a Napoli capitale europea dello Sport 2026, ma ha una portata più ampia e ... Da ilmattino.it

Napoli e i suoi tifosi in EA Sports FC 26: lo stadio Maradona nel videogame di calcio più famoso al mondo - Siglato l'accordo tra il Comune di Napoli, proprietario della struttura, e la EA Sports, divisione della società americana del gruppo Electronic Arts Inc – celebre negli scorsi anni anche per ... Come scrive fanpage.it