Accoltellato nel parcheggio per rapina Finisce al pronto soccorso

Una notte di paura a Cologno Monzese: un giovane peruviano di 22 anni è stato accoltellato durante una rapina nel parcheggio di via Ovidio. La violenta aggressione, avvenuta tra sabato e domenica alle prime luci dell’alba, ha lasciato il ragazzo ferito e sotto shock. La scena è stata avvolta dal riserbo delle autorità, che ora cercano di fare luce sul fatto. Ecco cosa sappiamo finora.

Aggressione violenta per rapina nella notte tra sabato e domenica, verso le 6, a Cologno Monzese, hinterland nord-est di Milano. È successo in via Ovidio, in un parcheggio nella periferia nord della città. Un giovane peruviano di 22 anni è stato aggredito da uno sconosciuto che gli ha intimato.

