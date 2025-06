Accoltellato in spiaggia morto 18enne napoletano

Una tragedia sconvolgente sulla spiaggia di Varcaturo: un giovane di 18 anni, originario di Mugnano, è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite per futili motivi. L'aggressione, avvenuta al tramonto sul Lido Palma Rey, ha scosso la comunità locale e sollevato ancora una volta il tema della sicurezza in luoghi di ritrovo pubblici. A darne notizie è...

È morto in ospedale il giovane di 18 anni, originario di Mugnano, vittima di un accoltellamento sulla spiaggia. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una lite per futili motivi sul Lido Palma Rey in via Marina di Varcaturo, al confine tra le province di Napoli e Caserta. A darne notizie è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Accoltellato in spiaggia, morto 18enne napoletano

