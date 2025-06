Accoltellato al petto | grave 16enne

Una giovane vita messa a rischio in una notte drammatica a Vicenza, dove una tentata rapina si è trasformata in tragedia. Un 16enne, ferito gravemente al petto, lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La città si interroga su cosa abbia scatenato questa violenta escalation e quali siano le responsabilità, mentre le indagini proseguono per fare luce su un episodio che ha sconvolto la comunità.

Vicenza, 8 giugno 2025 – Ipotesi tentata rapina finita nel sangue: un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico, e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, a colpirlo sarebbe stato un altro giovane, forse un suo coetaneo, per motivi ancora da chiarire. Una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è quella di una tentata rapina finita nel sangue, ma non si escludono altre piste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato al petto: grave 16enne

