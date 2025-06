Accoltellato al petto a Vicenza in via Cattaneo per una rapina 16enne gravissimo e aggressore in fuga

Una drammatica escalation di violenza scuote Vicenza: un 16enne è stato accoltellato al petto durante una rapina in via Cattaneo, lasciando il ragazzo in condizioni gravissime. L'aggressore è tuttora in fuga, alimentando preoccupazioni e domande sulla sicurezza della comunità. Mentre le indagini proseguono, resta alta l'attenzione sul caso e sulla necessità di contrastare la violenza giovanile.

Un 16enne è stato aggredito a Vicenza: l'aggressore non è stato ancora assicurato alla giustizia, mentre il giovane versa in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Accoltellato al petto a Vicenza in via Cattaneo per una rapina, 16enne gravissimo e aggressore in fuga

In questa notizia si parla di: Vicenza 16enne Aggressore Accoltellato

Vicenza: accoltellato,16enne gravissimo - Un grave episodio scuote Vicenza: un 16enne è stato brutalmente accoltellato al torace e si trova in condizioni critiche.

Vicenza, 16enne accoltellato al petto: è grave. «Tentata rapina, colpito da un coetaneo» - Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al torace nella tarda serata di ieri a Vicenza, in una zona limitrofa al centro storico, e si trova ora ricoverato in condizioni gravissime ... Da msn.com

16enne accoltellato al torace, ipotesi tentata rapina: le condizioni del ragazzo sono gravi - VICENZA – Nella serata di sabato 7 giugno in via Cattaneo, Vicenza, un ragazzo di soli 16 anni è stato accoltellato al torace in circostanze ancora poco chiare. L’adolescente, di origine albanese, è s ... Segnala nordest24.it

Vicenza, grave 16enne accoltellato al petto: ipotesi di tentata rapina - Un ragazzo di 16 anni residente a Vicenza è stato accoltellato al torace nella tarda serata di sabato 7 giugno i n Via Cattaneo, non lontano dal centro storico. Il ragazzo è ora ricoverato in ... Lo riporta tg.la7.it