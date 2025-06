Accoltellato al petto a Vicenza 16enne ricoverato in terapia intensiva | è grave caccia all’aggressore

Una notte drammatica a Vicenza: un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato al petto e si trova in condizioni gravissime in terapia intensiva. La vicenda ha suscitato grande sconcerto nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine sono impegnate in una caccia all’uomo per arrestare l’aggressore. La città rimane in attesa di sviluppi sul caso, che mette ancora una volta in primo piano le problematiche della sicurezza giovanile. Continua a leggere.

In questa notizia si parla di: Accoltellato Vicenza Ricoverato Terapia

