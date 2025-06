Accoltellato a morte in spiaggia un fermo per l' omicidio

Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: un giovane di 18 anni perde la vita dopo essere stato accoltellato durante una lite. La Polizia di Stato ha già effettuato un fermo, identificando il sospettato principale. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulle cause di questa drammatica violenza. Mentre le indagini proseguono, restate con noi per gli ultimi aggiornamenti su questo doloroso evento.

La Polizia di Stato ha effettuato un fermo per l'omicidio di N.M., il giovane di 18 anni accoltellato con due fendenti allo stomaco sulla spiaggia di un lido di Varcaturo (Napoli) al culmine di una lite per futili motivi: si tratta di un giovane maggiorenne di cui non è stata resa nota l'età. E' lui l'indiziato principale per la morte del 18enne. Sul posto stanno operando gli uomini del commissariato di Castel Volturno.

