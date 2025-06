Accoltellato a morte in spiaggia fermato un giovane per l’omicidio

Una violenta rissa sulla spiaggia di Varcaturo si è conclusa con un tragico accoltellamento, costando la vita a N.M., un ragazzo di 18 anni. La polizia ha già fermato un giovane sospettato, principale indiziato per l'omicidio avvenuto durante un confronto per motivi futili. L’indagine prosegue a ritmo serrato per fare luce su questa triste vicenda e assicurare giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha effettuato un fermo per l’omicidio di N.M., il giovane di 18 anni accoltellato con due fendenti allo stomaco sulla spiaggia di un lido di Varcaturo (Napoli) al culmine di una lite per futili motivi: si tratta di un giovane maggiorenne di cui non è stata resa nota l’età. E’ lui l’indiziato principale per la morte del 18enne. Sul posto stanno operando gli uomini del commissariato di Castel Volturno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accoltellato a morte in spiaggia, fermato un giovane per l’omicidio

