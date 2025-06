Acciai Speciali Terni investimenti ed incremento dei livelli occupazionali | l’accordo di programma che verrà

Dopo oltre tre anni di trattative intense, l’accordo di programma tra Arvedi Ast e le istituzioni sta per essere firmato, segnando una svolta importante per gli acciai speciali di Terni. Questo patto promette investimenti significativi e un incremento dei livelli occupazionali, rafforzando il ruolo strategico del settore nel territorio. L’attesa è quasi finita: mercoledì 11 giugno al Ministero delle Imprese e Made in Italy si traccerà il cammino verso una nuova era di crescita e innovazione.

L'accordo di programma Arvedi Ast dovrebbe essere firmato mercoledì pomeriggio 11 giugno al ministero delle Imprese e Made in Italy. Ci sono voluti oltre tre anni di trattative per sciogliere il nodo gordiano, ma ora, secondo quanto annunciato dalla presidente della giunta regionale Stefania.

