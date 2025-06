abbraccio ai sibillini una pedalata di rinascita

Unisciti a noi in questa straordinaria pedalata di rinascita, un gesto di solidarietà e speranza che attraversa i sentieri dei Sibillini. La nona edizione di “Un abbraccio ai Sibillini” invita appassionati da tutta Italia a condividere un messaggio di resilienza, sostenendo territori duramente colpiti dal sisma del 2016. Partendo alle 8 da piazza San Benedetto, questa corsa simbolica si concluderà a Castelluccio, portando con sé il sogno di un futuro migliore.

NORCIA Da tutta Italia a Norcia per ‘ Un abbraccio ai Sibillini ’. La nona edizione della pedalata non competitiva, organizzata dall’asd Francesco, va in scena oggi tra i sentieri per mantenere i riflettori accesi su quei territori duramente colpiti dal sisma del 2016, che faticosamente cercano di risollevarsi dopo i danni subìti. La carovana partirà alle 8 da piazza San Benedetto, a Norcia, e terminerà a Castelluccio, per un percorso di 38 chilometri, in sella a biciclette d’epoca costruite prima del 1986. Ciclisti da tutta Italia sono arrivati già ieri, per poi affrontare, oggi, le strade asfaltate e bianche, passando per il Piano delle Marcite fino al Pian Grande e Castelluccio, per una cicloturistica d’epoca unica. 🔗 Leggi su Lanazione.it