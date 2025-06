abbatte un drone revocato porto d armi ad uso caccia a un irpino

In un episodio che mette in luce la fermezza delle forze dell’ordine, i poliziotti di Ariano Irpino hanno revocato il porto d’armi a un cacciatore irpino, dopo che quest’ultimo aveva aperto il fuoco contro un drone. Un gesto impulsivo che ha aggravato la sua posizione, portando a conseguenze significative. La sicurezza e la legalità vengono prima di ogni altra cosa: scopriamo di più sulla vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino hanno dato esecuzione a provvedimento di revoca del Questore di Avellino della licenza di porto di fucile uso caccia ad un cittadino arianese trentasettenne precedentemente denunciato all’Autorità giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose. Il predetto, infastidito dalla presenza, aveva esploso un colpo di fucile contro un drone in volo appartenente ad un vicino di casa che faceva intervenire le forze dell’ordine determinando il sequestro dell’arma utilizzata per l’abbattimento del velivolo e il ritiro cautelare delle restanti armi ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it