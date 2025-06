A Villastellone torna la Sagra del panzerotto templare

Preparati a un weekend all'insegna del gusto e della tradizione: a Villastellone torna la Sagra del Panzerotto Templare! Il 14 e 15 giugno, al PalaRane in piazza Levà, il sapore autentico di questo delizioso calzone fritto si farà protagonista, anche in caso di maltempo. Un'occasione imperdibile per assaporare varianti dolci e salate, immersi in un’atmosfera unica. Non mancare, perché qui il gusto si fa festa!

Il 14 e 15 giugno a Villastellone va in scena la Sagra del panzerotto templare. La manifestazione enogastrononica si svolgerà anche in caso di maltempo, al PalaRane in piazza Levà. Qui, dalle 19, si potrà gustare il panzerotto - un gustoso calzone fritto - in diverse varianti, dolci e salate. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - A Villastellone torna la Sagra del panzerotto templare

In questa notizia si parla di: Panzerotto Villastellone Sagra Templare

A Villastellone torna la Sagra del panzerotto templare - Il 14 e 15 giugno a Villastellone va in scena la Sagra del panzerotto templare. La manifestazione enogastrononica si svolgerà anche in caso di maltempo, al PalaRane in piazza Levà. Qui, dalle 19, si ... Come scrive torinotoday.it

Sagra del Panzerotto Templare a Villastellone - Il 15 e il 16 giugno è in essere l'11esima edizione della Sagra del Panzerotto Templare a Villastellone (TO), con tante cose buone da mangiare e assaggiare, tra cui i panzerotti fatti ... Si legge su mentelocale.it

VILLASTELLONE - Fine settimana con la sagra del Panzerotto Templare - Il 15 e il 16 giugno 2024 torna l'atteso evento della Sagra del Panzerotto Templare a Villastellone. Il weekend all’insegna del gusto è organizzato dal gruppo Musici e Sbandieratori "I Templari" e si ... Da torinosud.it